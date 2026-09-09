Dove vedere Barcellona-Feyenoord in tv? Sky o Prime Video, orario

Barcellona-Feyenoord , a voi. Inizia la Champions League per gli uomini di Flick e van Bronckhorst , che da giocatore ha contribuito a scrivere pagine importanti della storia dei blaugrana. Torna, però, da allenatore della squadra avversaria nella prima giornata della Fase Campionato della massima competizione europea per club. Desideroso di provare lo sgambetto a una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Barcellona-Feyenoord, l'orario

Barcellona-Feyenoord è in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 18:45, al Camp Nou di Barcellona. Dirigerà la partita il tedesco Sven Jablonski, coadiuvato dai connazionali Eduard Beitinger ed Eric Müller (assistenti di linea) e da Tobias Reichel (quarto uomo). Al Var un altro arbitro tedesco, ovvero Bastian Dankert, affiancato dallo scozzese Andrew Dallas.

Dove vedere Barcellona-Feyenoord in diretta tv

Barcellona-Feyenoord sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 253) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Barcellona-Feyenoord, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.