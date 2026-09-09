Dove vedere Sporting-Galatasaray in tv? Sky o Prime Video, orario
In occasione della prima giornata della League Phase di Champions, lo Sporting di Rui Borges ospita a Lisbona il Galatasaray di Okan Buruk. Non ci sarà il confronto tra Luis Suarez e Victor Osimhen, con l'ex centravanti del Napoli attualmente indisponibile. Spazio, dunque, all'esperienza di Yilmaz. Riflettori puntati anche su Leroy Sané, vecchia conoscenza del calcio inglese e tedesco.
Sporting-Galatasaray, l'orario
Sporting-Galatasaray andrà in scena oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 21 allo stadio "Alvalade" di Lisbona. Direzione di gara affidata al fischietto norvegese Espen Eskas, coadiuvato dai connazionali Jan Erik Engan e Alf Olav Rossland. Nel ruolo di Quarto Ufficiale c'è Sigurd Kringstad. In sala Var, un tedesco e un belga: Christian Dingert (VAR) e Bram Van Driessche (AVAR).
Dove vedere Sporting-Galatasaray in diretta tv
Sporting-Galatasaray sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sporting-Galatasaray, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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