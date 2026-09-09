Dove vedere Stoccarda-Viking in tv? Sky o Prime Video, orario
Stoccarda-Viking, palla al centro. Il club tedesco sfida la rivelazione norvegese, che è tornata nella massima competizione europea per club a distanza di 34 anni. Tutto pronto per la gara valida per la prima giornata della Fase Campionato della Champions League. In palio punti pesanti per iniziare a muovere la classifica e alimentare il sogno di volare ai playoff o direttamente agli ottavi di finale.
Stoccarda-Viking, l'orario
Stoccarda-Viking è in programma oggi, mercoledì 9 settembre, alle ore 18:45, alla MHPArena di Stoccarda. Dirigerà la partita il serbo Nenad Minaković, coadiuvato dai connazionali Nikola Borović e Boško Božović (assistenti di linea) e da Danilo Nikolić (quarto uomo). Al Var il croato Ivan Bebek affiancato da un altro arbitro serbo, Momčilo Marković.
Dove vedere Stoccarda-Viking in diretta tv
Stoccarda-Viking sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 254) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Stoccarda-Viking, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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