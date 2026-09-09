Gasperini in conferenza alla vigilia di Fenerbahce-Roma: orario e dove vederla in tv e in streaming

Il tecnico e un calciatore giallorosso si presenteranno in sala stampa a Istanbul prima di iniziare il cammino nella fase campionato di Champions League: i dettagli

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Pubblicato il 09.09.2026, 11:54

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ROMA - Sale l'attesa in casa Roma per il debutto in Champions League, competizione che non vedeva i giallorossi protagonisti dalla stagione 2018/19. La squadra di Gian Piero Gasperini inizierà la fase campionato in Turchia domani (giovedì 10 settembre, ore 18:45) sul campo del Fenerbahce, che si è qualificato passando per un 'infuocato' playoff in cui ha superato il Lione dell'ex tecnico rimanista Paulo Fonseca.

 

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La Roma vola a Istanbul alla vigilia della sfida al Fenerbahce

La Roma viaggerà oggi su un volo in partenza da Fiumicino alle ore 12 per arrivare a Istanbul, dove il tecnico giallorosso Gasperini e un giocatore parleranno nella classica conferenza stampa della vigilia fissata per le ore 18 locali (le 17 in Italia). A seguire la squadra scenderà in campo per l'allenamento di rifinitura sul prato dello stadio Sukru Saracoglu, teatro della sfida di domani.

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