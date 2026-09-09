Pellegrini non convocato per Fenerbahce-Roma: Gasperini lo aspetta, ecco quando può tornare in campo
Non c’è ancora Lorenzo Pellegrini nell’elenco dei convocati della Roma e questa resta l’unica assenza dopo il recupero di Rensch, che invece è in volo per Istanbul con i compagni. Il trequartista è tornato ad allenarsi con il gruppo da metà della scorsa settimana, in seguito a un lungo e complesso lavoro individuale proseguito per tutta l’estate dopo il piccolo intervento di pulizia della cicatrice del tendine femorale della coscia destra avvenuto a giugno in Finlandia, dove era stato già operato nella primavera del 2025.
Quando può tornare Pellegrini a disposizione di Gasperini
Mentre discuteva i dettagli del rinnovo di contratto, poi annunciato a inizio agosto, Pellegrini si era già messo al lavoro: voleva bruciare le tappe. Ovviamente non può ancora essere al top della forma come il resto della squadra e Gasperini conta su di lui al punto da non volerlo rischiare. Il tecnico monitorerà i suoi progressi al ritorno dalla trasferta di Champions conta di recuperarlo.
L'ultima partita di Pellegrini nel giorno dello sfogo di Ranieri
L’obiettivo del calciatore è tornare a disposizione tra la sfida al Torino di lunedì 14 e quella all’Inter di sabato 19. Prima della sosta potrà dunque rimettere finalmente piede in campo: la sua ultima partita in giallorosso è stata quella del 10 aprile contro il Pisa, nella notte dello sfogo pubblico di Ranieri che ha portato al terremoto interno a Trigoria e alla separazione dal senior advisor. La Roma non era ancora ripartita di slancio verso la rimonta Champions. Una vita fa.
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