Il dito puntato in faccia, poi lo spintone alle spalle: lo scontro in campo tra Lautaro e Huijsen da un'altra angolazione

Quello tra Lautaro Martinez e Dean Huijsen è stato uno degli scontri, probabilmente il più acceso, all'interno della sfida di Champions League vinta dal Real Madrid contro l'Inter al Bernabeu . Al 79' i due giocatori si sono resi protagonisti di un accenno di rissa, terminato con un cartellino giallo per entrambi. Al termine della gara, però, è arrivato l'abbraccio che ha sancito la pace.

Lautaro Martinez contro Huijsen: necessario l'intervento dei compagni

Tutto accade a poco più di dieci minuti dal termine della partita. Dopo un contrasto Lautaro Martinez si è diretto verso Huijsen, ex di Juventus e Roma, puntandogli il dito contro. Quindi, mentre l'argentino si stava allontanando, il difensore classe 2005 lo ha spinto alle spalle. A quel punto il capitano dell'Inter è tornato a muso duro verso Huijsen, costringendo i compagni di squadra a intervenire, con Bellingham che ha quindi allontanato lo spagnolo. La decisione del direttore di gara Oliver? Cartellino giallo per entrambi.

A fine partita l'abbraccio chiarificatore

Scontri dovuti alla tensione di campo. Al triplice fischio, infatti, Lautaro Martinez e Dean Huijsen hanno mostrato grande maturità: si sono avvicinati, abbracciandosi, ponendo così fine a una diatriba "da campo", che però ha acceso gli animi dei tifosi presenti allo stadio e sui social.