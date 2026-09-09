Champions League
mercoledì 9 settembre 2026
Spotify Camp Nou
18:45
Champions League
mercoledì 9 settembre 2026
Spotify Camp Nou
Arbitro Sven Jablonski
Arbitro Sven Jablonski
Barcellona-Feyenoord diretta Champions League: segui il debutto dei blaugrana di Yamal LIVE
Prosegue la prima giornata della League Phase di Champions League. Al Camp Nou il Barcellona di Hansi Flick fa il proprio esordio nella massima competizione europea, contro il Feyenoord di Van Bronckhorst. I blaugrana vogliono proseguire il proprio inizio perfetto di stagione, dopo aver vinto le prime quattro partite di Liga. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
17:40
La formazione ufficiale del Barcellona
BARCELLONA (4-2-3-1): García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Adeyemi; Raphinha.
A disposizione: Szczesny, Livakovic, Martín, Balde, Espart, Gavi, Bernal, López, Gordon, Abdelkarim, Jesus. Allenatore: Flick.
17:35
Il pronostico sulla partita
Dopo un inizio travolgente in campionato, il Barcellona fa il suo esordio anche in Champions League: il pronostico per la partita contro il Feyenoord.
17:25
Dove vedere Barcellona-Feyenoord in tv
I blaugrana ospitano il Feyenoord al Camp Nou per la prima giornata della League Phase: tutte le info per seguire la partita in diretta tv e in streaming.
17:15
Barcellona-Feyenoord, cresce l'attesa
Tutto pronto al Camp Nou per l'esordio stagionale in Champions League del Barcellona contro il Feyenoord: fischio d'inizio in programma alle 18:45.
Camp Nou - Barcellona
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS