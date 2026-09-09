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Barcellona-Feyenoord diretta Champions League: segui il debutto dei blaugrana di Yamal LIVE

Il Camp Nou apre le porte per l'esordio stagionale della squadra di Flick nella massima competizione europea: aggiornamenti in tempo reale

2 min

Pubblicato il 09.09.2026, 17:15 (Aggiornato il 09.09.2026, 17:37)

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Prosegue la prima giornata della League Phase di Champions League. Al Camp Nou il Barcellona di Hansi Flick fa il proprio esordio nella massima competizione europea, contro il Feyenoord di Van Bronckhorst. I blaugrana vogliono proseguire il proprio inizio perfetto di stagione, dopo aver vinto le prime quattro partite di Liga. Segui la diretta sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

 

17:40

La formazione ufficiale del Barcellona

BARCELLONA (4-2-3-1): García; Koundé, Cubarsí, Christensen, Joao Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Adeyemi; Raphinha.

A disposizione: Szczesny, Livakovic, Martín, Balde, Espart, Gavi, Bernal, López, Gordon, Abdelkarim, Jesus. Allenatore: Flick.

17:35

Il pronostico sulla partita

Dopo un inizio travolgente in campionato, il Barcellona fa il suo esordio anche in Champions League: il pronostico per la partita contro il Feyenoord.

17:25

Dove vedere Barcellona-Feyenoord in tv

I blaugrana ospitano il Feyenoord al Camp Nou per la prima giornata della League Phase: tutte le info per seguire la partita in diretta tv e in streaming.

17:15

Barcellona-Feyenoord, cresce l'attesa

Tutto pronto al Camp Nou per l'esordio stagionale in Champions League del Barcellona contro il Feyenoord: fischio d'inizio in programma alle 18:45.

Camp Nou - Barcellona

 

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