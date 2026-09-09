Skriniar: "La Roma ha giocatori fortissimi". Kartal: "Hanno la rosa più forte della loro storia"

"La Roma è una squadra molto forte, ma penso che ci siamo preparati bene: vogliamo conquistare i nostri primi punti in Champions League". Così Milan Skriniar , difensore del Fenerbahce ex Inter , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i giallorossi di Gasperini in programma domani, 10 settembre, alle 18:45.

Skriniar: "La Roma ha giocatori fortissimi, come Malen e Dybala"

"Loro hanno giocatori fortissimi come Dybala e Malen. Dobbiamo unire tutte le nostre forze, non dobbiamo focalizzarci solo sulla difesa. Il Fenerbahce è ambizioso e gioca per vincere". Skriniar, considerato il suo importante passato in Italia, conosce bene lo stile di gioco voluto dall'allenatore della Roma: "Ho affrontato Gasperini molte volte. Le partite contro le sue squadre sono sempre state molto dure, perchè il suo è un calcio molto fisico e corrono molto. Noi però siamo pronti".

Il Fenerbahce torna in Champions: "Abbiamo una grande responsabilità"

Dopo aver vinto lo spareggio contro il Lione, il Fenerbahce è tornato in Champions. Davanti al proprio pubblico i turchi non vogliono sbagliare, come dichiarato da Skriniar: "Dopo 18 anni la massima competizione europea è tornata in questo bellissimo stadio. Siamo molto felici. Abbiamo una grande responsabilità nei confronti dei tifosi".