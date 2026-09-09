Gasperini prima di Fenerbahce-Roma: "Siamo pronti per la Champions, ora capiremo il nostro vero potenziale"

Gian Piero Gasperini si avvicina alla sua prima panchina in Champions League da allenatore della Roma . Dopo le varie imprese con l'Atalanta, l'allenatore è pronto a fare il suo debutto con i giallorossi nel più grande palcoscenico europeo. Alla vigilia dell'esordio stagionale contro il Fenerbahce a Istanbul , il tecnico ha parlato così: "La Champions è indubbiamente la competizione più importante per i club, tutti vogliono parteciparci. Stiamo tutti bene", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "L'unico rimasto fuori è Pellegrini ma contiamo di recuperarlo presto. Siamo tutti pronti per iniziare questa nuova avventura".

Roma, le parole di Gasperini

Poi su Dybala: "Sta già dimostrando la sua continuità, il valore è riconosciuto. L'inizio di quest'anno è sicuramente migliore di quello degli anni recenti, quando abbiamo lui in campo siamo sicuramente migliori. Credo che questo sia sempre stato un gruppo coeso e determinato nel raggiungere dei traguardi". Quando gli viene chiesto qual è stata la svolta dall'anno scorso dopo un inizio di campionato travolgente: "Probabilmente abbiamo alzato il livello tecnico negli ultimi mesi, avvantaggiati dal fatto che abbiamo un anno alle spalle di conoscenze. Ma la qualità tecnica è indubbiamente migliorata, non solo con Dybala e Malen ma con tutta la squadra".

"Istanbul palcoscenico caldo. La vittoria contro l'Atalanta ci dà energia"

Tornando sullo scorso turno di campionato: "La vittoria all'ultimo contro l'Atalanta dà un'energia superiore, ma questa è una competizione nuova per la Roma. C'è la curiosità anche da parte nostra di misurarci con le migliori squadre di ogni Paese". L'esordio non sarà dei più facili, in uno degli stadi più caldi di tutta la competizione: "Si comincia domani in un palcoscenico caldo e lì potremo vedere le nostre potenzialità. In Champions ci sono squadre che hanno giocatori straordinari che possono cambiare il risultato con le loro giocate: lo dobbiamo sapere, cercare di controllare ma dobbiamo essere bravi a non snaturarci e sapere che possiamo mettere in difficoltà gli avversari anche noi".