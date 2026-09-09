Napoli-Arsenal diretta Champions League: segui il match tra Allegri e Arteta LIVE

Ci siamo, è la serata del debutto in Champions League per il Napoli . La squadra di Allegri giocherà contro l'Arsenal alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona per la prima partita della League Phase della massima competizione europea. Un esordio contro degli avversari molto prestigiosi, che a differenza dei partenopei hanno iniziato con tre successi conseutivi in Premier (derby contro il Chelsea compreso, dopo Aston Villa e Coventry City) e la vittoria della Community Shield. I partenopei invece sono reduci dalla sconfitta per 3-2 contro l'Inter a San Siro nell'ultimo turno di Serie A e da quella in casa contro il Como. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio .

"I tifosi si aspettavano qualcosa di più dal mercato. Noi eravamo consapevoli di avere una rosa adatta, il mercato è stato strano in Italia e abbiamo preferito toccare meno per sbilanciare gli equilibri che si erano creati. Abbiamo avuto tanti infortuni, anche se non è un alibi. Arriviamo a dicembre poi vedremo. Allegri? Le critiche fanno sempre parte del gioco. Questo lavoro ti porta alle stelle e il giorno dopo alle stalle, è normale. Contro il Como abbiamo commesso degli errori, fatti anche a Milano. Ma ieri abbiamo visto la qualità dell'Inter, e contro loro abbiamo fatto una buonissima partita. Oggi sarà estremamente difficile, dovremo commettere meno errori. Le critiche sono giuste se costruttive", ha detto il ds azzurro prima del match

20:33

Calafiori parte dalla panchina

L'ex giocatore della Roma non sarà tra gli 11 titolari schierati in campo da Arteta. Ecco la panchina di lusso dell'Arsenal: Arrizabalaga, Meslier, Tzolis, Madueke, Havertz, Zubimendi, Bruno Guimarães, Lewis-Skelly, Dowman e Salmon

20:30

Raya saracinesca

David Raya dell'Arsenal ha mantenuto la porta inviolata nel 53% delle sue gare da titolare in Champions League (19 su 36), la percentuale più alta tra tutti i portieri nella competizione (minimo 25 gare dal primo minuto)

20:24

Allegri: "Gli errori li paghi subito in queste gare di livello europeo"

"Il gabbione con gli amici è un gioco divertente, è un gioco di furbizia. La mia generazione è stata fortunata. Nel calcio conta tutto, è importante la tattica. È un gioco meraviglioso, ci va anche furbizia nel capire il momento, queste cose sono alienabili. Arteta ha fatto un grandissimo lavoro raggiungendo la finale di Champions. I giocatori hanno grande qualità, sono molto bravi, ma fanno bene anche la fase difensiva. È difficile vedere una squadra inglese difendere in quel modo, gli vanno fatti i complimenti. Bisogna sbagliare il meno possibile, gli errori li paghi subito in queste gare di livello europeo. Possiamo e dobbiamo far bene sulle transizioni, ma bisogna stare attenti perché loro in transizione sono molto bravi Hanno giocatori di grade qualità tecniche, in campo aperto serve tecnica e velocità. In quel lavoro loro e noi siamo bravi, speriamo sia una bella partita. A noi serve per entrare bene in Champions", ha detto l'allenatore prima del match a Prime Video

20:20

De Bruyne e l'amore da... Champions

Kevin de Bruyne ha vinto la Uefa Champions League con il Manchester City nel 2023. Nella finale di UEFA Champions League del 2021, Kai Havertz dell'Arsenal ha battuto Kevin De Bruyne, segnando l'unico gol che ha permesso al Chelsea di sconfiggere il Manchester City

20:12

Meret avrà da "parare"?

Solo una delle ultime 48 partite del Napoli nelle competizioni Uefa si è conclusa a reti inviolate.

20:11

Gunners "imbattutti"

L'Arsenal ha esordito con una vittoria per 2-0 in casa dell'Athletic Club lo scorso anno, il che significa che ora è imbattuto alla prima giornata nelle ultime nove campagne a gironi/campionati delle competizioni Uefa (7 vittorie e 2 pareggi). L'ultima sconfitta alla prima giornata risale alla trasferta contro la GNK Dinamo nella Champions League 2015/16 (2-1)

20:05

Super Max

Massimiliano Allegri è stato nominato allenatore del Napoli in estate. È l'unico tecnico nei cinque principali campionati europei ad aver vinto il double nazionale per quattro stagioni consecutive, alla guida della Juventus tra il 2014 e il 2018

19:55

Il Napoli e le "inglesi"

Il Napoli ha perso solo tre delle 13 partite casalinghe disputate contro squadre inglesi nelle principali competizioni europee (8V 2N), ma è stato sconfitto nella più recente in Champions League contro il Chelsea nel gennaio di quest'anno (2-3). Anche se l'Arsenal ha vinto solo una delle ultime sei trasferte contro squadre italiane in Champions League (1N 4P), non riuscendo a segnare in cinque di queste. L'unica vittoria è arrivata proprio quest'anno, nel 3-1 contro l'Inter dello scorso gennaio.

19:49

Arsenal, le scelte di Arteta

ARSENAL (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel Magalhaes, Hincapie; Odegaard, Merino, Rice; Saka, Gyokeres, Eze