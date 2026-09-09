Il Psg si ritrova in Champions, il Liverpool piega l'Atletico

I campioni in carica travolgono lo Slovan Bratislava, mentre il match-clou di Anfield va ai Reds. Tris per Sporting e Stoccarda

4 min

Pubblicato il 09.09.2026, 21:12 (Aggiornato il 09.09.2026, 23:22)

1 / 3

Successiva

Dopo il successo del Barcellona sul Feyenoord e dello Stoccarda sul Viking, il primo mercoledì di Champions ha visto debuttare i campioni in carica del Psg, che hanno travolto lo Slovan Bratislava, il Liverpool, che ha vinto il big-match con l'Atletico Madrid, e lo Sporting, che ha superato il Galatasaray.

Champions League, la classifica

L'aria di Champions fa bene al Psg

Protagonista di uno stentato avvio di stagione, con la sconfitta nella Supercoppa francese e neanche una vittoria in tre turni di Ligue 1, il Psg di Luis Enrique si ritrova nella notte di Champions con lo Slovan Bratislava. I campioni in carica non resistono al richiamo della massima competizione continentale per club e vincono di goleada, con la doppietta di Dembelè e la tripletta di Ferran Torres, prima del sigillo di Fabian Ruiz.

Psg-Slovan Bratislava 6-1: cronaca, tabellino e statistiche

1 / 3

Successiva
Tutte le news

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS