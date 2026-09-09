Dopo il successo del Barcellona sul Feyenoord e dello Stoccarda sul Viking, il primo mercoledì di Champions ha visto debuttare i campioni in carica del Psg, che hanno travolto lo Slovan Bratislava, il Liverpool, che ha vinto il big-match con l'Atletico Madrid, e lo Sporting, che ha superato il Galatasaray.