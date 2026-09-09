Il Psg si ritrova in Champions, il Liverpool piega l'Atletico
Dopo il successo del Barcellona sul Feyenoord e dello Stoccarda sul Viking, il primo mercoledì di Champions ha visto debuttare i campioni in carica del Psg, che hanno travolto lo Slovan Bratislava, il Liverpool, che ha vinto il big-match con l'Atletico Madrid, e lo Sporting, che ha superato il Galatasaray.
Champions League, la classifica
L'aria di Champions fa bene al Psg
Protagonista di uno stentato avvio di stagione, con la sconfitta nella Supercoppa francese e neanche una vittoria in tre turni di Ligue 1, il Psg di Luis Enrique si ritrova nella notte di Champions con lo Slovan Bratislava. I campioni in carica non resistono al richiamo della massima competizione continentale per club e vincono di goleada, con la doppietta di Dembelè e la tripletta di Ferran Torres, prima del sigillo di Fabian Ruiz.
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