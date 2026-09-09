Manna spiega: "Lang? Comportamento non idoneo, guarderà la partita con me"

Le dichiarazioni rilasciate dal direttore sportivo del Napoli a due passi dal fischio d'inizio della sfida con l'Arsenal, valida per la prima giornata della League Phase di Champions

4 min

Pubblicato il 09.09.2026, 20:52

Champions LeagueNapoli-ArsenalGiovanni MannaNoa LangAllegri

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Napoli-Arsenal, il ds Giovanni Manna ha parlato in vista dell'esordio in Champions League della squadra di Massimiliano Allegri, oggi impegnata contro i vicecampioni d'Europa e i campioni d'Inghilterra in carica. Tra campo e mercato, andato in archivio lo scorso primo settembre, è stata occasione utile anche per spiegare l'esclusione a sorpresa di Noa Lang.

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Napoli, Manna a Prime Video: "I tifosi si aspettavano di più dal mercato, ma noi..."

Così il ds Giovanni Manna ai microfoni di Amazon Prime Video nel pregara di Napoli-Arsenal: Manna: "I tifosi si aspettavano qualcosa di più dal mercato. Noi eravamo consapevoli di avere una rosa adatta, il mercato è statao strano in Italia e abbiamo preferito toccare meno per sbilanciare gli equilibri che si erano creati. Abbiamo avuto tanti infortuni, anche se non è un alibi. Arriviamo a dicembre poi vedremo". E sulle critihe ad Allegri dopo San Siro, Manna non fa drammi: "Le critiche fanno sempre parte del gioco. Questo lavoro ti porta alle stelle e il giorno dopo alle stalle, è normale. Contro il Como abbiamo commesso degli errori, fatti anche a Milano. Ma ieri abbiamo visto la qualità dell'Inter, e contro loro abbiamo fatto una buonissima partita. Oggi sarà estremamente difficile, dovremo commettere meno errori. Le critiche sono giuste se costruttive".

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Manna a Sky: "Presto per gli allarmismi"

Giovanni Manna è poi intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Abbiamo vissuto le ore prima di questa sera come sempre si fa quando si affronta una grande squadra. Con attenzione, curiosità e voglia di cimentarsi in un palcoscenico come questo. È presto per gli allarmismi, abbiamo vinto una e ne abbiamo perse due mettendoci tanto del nostro. Con l'Inter abbiamo creato tanto e commesso degli errori con una squadra che ieri ha fatto una grande prova a Madrid".

Manna su Lang: "Neanche in distinta per comportamento non idoneo"

Dal campionato alla Champions League. Parola al ds Manna: "Dobbiamo essere tranquilli ma non contenti, vogliamo fare risultati a partire da stasera anche se è molto proibitiva. Da domani penseremo al campionato, provando a recuperare qualche uomo e le energie. De Bruyne? La prima stagione è andata l'anno scorso e si è fatto male, ma ci porta qualità ed esperienza. In queste partite ci può aiutare ma il Napoli non è solo lui. Ha dei valori e li dobbiamo mettere in campo". E su Lang fuori dalla distinta ufficiale, ha aggiunto: "Non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e l'allenatore ed è un caso chiuso".

 

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