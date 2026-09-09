Allegri aspetta l'intervallo di Napoli-Arsenal e toglie Meret: il motivo
Scatta l'allarme in casa Napoli per le condizioni di Alex Meret, che intorno al 10' del primo tempo della sfida con l'Arsenal ha richiamato l'attenzione della panchina di Allegri, lamentando un problema muscolare. L'estremo difensore azzurro ha provato a stringere i denti e a rimanere in campo, anche per non costringere il tecnico livornese a sprecare un cambio e uno slot nei primi 45 minuti. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca.
Napoli, problema muscolare per Meret: dentro Milinkovic-Savic
Fastidio agli adduttori per Alex Meret, che dopo pochi minuti ha chiesto ad Allegri di sollecitare Vanja Milinkovic-Savic, in panchina in occasione dell'esordio in Champions League del Napoli. L'ex Udinese, protagonista di una grande parata su Merino, ha convissuto con un problema muscolare per gran parte della prima frazione e fermandosi al minuto 36 per consentire l'ingresso in campo dello staff medico azzurro. Intanto, Milinkovic-Savic ha accelerato le operazioni di riscaldamento ed è subentrato in avvio di ripresa. "Sprecato" il primo di cinque cambi, ma non uno slot, grazie alla pazienza di Allegri e allo spirito di sacrificio di Meret. Le condizioni di quest'ultimo saranno valutate nelle prossime ore, con eventuali esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare e i tempi di recupero.
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