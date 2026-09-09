Allegri aspetta l'intervallo di Napoli-Arsenal e toglie Meret: il motivo

Scatta l'allarme in casa Napoli per le condizioni di Alex Meret , che intorno al 10' del primo tempo della sfida con l'Arsenal ha richiamato l'attenzione della panchina di Allegri , lamentando un problema muscolare . L'estremo difensore azzurro ha provato a stringere i denti e a rimanere in campo, anche per non costringere il tecnico livornese a sprecare un cambio e uno slot nei primi 45 minuti. Alla fine, però, ha dovuto alzare bandiera bianca.

Napoli, problema muscolare per Meret: dentro Milinkovic-Savic

Fastidio agli adduttori per Alex Meret, che dopo pochi minuti ha chiesto ad Allegri di sollecitare Vanja Milinkovic-Savic, in panchina in occasione dell'esordio in Champions League del Napoli. L'ex Udinese, protagonista di una grande parata su Merino, ha convissuto con un problema muscolare per gran parte della prima frazione e fermandosi al minuto 36 per consentire l'ingresso in campo dello staff medico azzurro. Intanto, Milinkovic-Savic ha accelerato le operazioni di riscaldamento ed è subentrato in avvio di ripresa. "Sprecato" il primo di cinque cambi, ma non uno slot, grazie alla pazienza di Allegri e allo spirito di sacrificio di Meret. Le condizioni di quest'ultimo saranno valutate nelle prossime ore, con eventuali esami strumentali che chiariranno l'entità dell'infortunio muscolare e i tempi di recupero.