Allegri: "Molto arrabbiato per il risultato". Poi spiega il ritardo ai microfoni

Il Napoli di Massimiliano Allegri cade all'esordio in Champions League contro l' Arsenal campione d'Inghilterra e viceré d'Europa, pagando a caro prezzo il gol di Odegaard nell'ultimo terzo di gara. Una buona prova degli azzurri, che hanno contenuto il potenziale offensivo dei Gunners, fino alla bellissima combinazione che ha portato al gol il capitano degli inglesi. L'ex tecnico di Juve e Milan, dopo un lungo confronto con la squadra negli spogliatoi , non ha rilasciato immediatamente dichiarazioni ai microfoni di Amazon Prime Video.

Allegri a Prime Video: "Il mio ritardo? Mi sono preso del tempo per parlare alla squadra"

Massimiliano Allegri, dopo alcuni minuti d'attesa, si è presentato ai microfoni ad Amazon Prime Video: "Mi sono preso del tempo per parlare alla squadra e fare una doccia. Abbiamo fatto una buona partita contro una delle squadre più forti in Europa. Il primo tempo è stato molto equilibrato, poi loro hanno alzato i ritmi. Abbiamo difeso bene ed è positivo, se avessimo difeso così sabato o col Como sarebbe finita diversamente. In queste partite se sbagli l’ultimo passaggio è normale che rischi di prendere gol come è successo. Sapevamo che la gara era complicata, ci dispiace perché veniamo da tre sconfitte. Bisogna prendere il positivo, non bisogna demoralizzarsi, si deve essere dispiaciuti ed arrabbiati, ma lo spirito di oggi deve portarci avanti. Quando difendiamo in quel modo lì è difficile farci gol.

Nel primo tempo abbiamo avuto una buona qualità di uscita contro la loro pressione e abbiamo avuto situazioni favorevoli. Nel secondo tempo un po’ di difficoltà, ma abbiamo avuto occasioni più chiare. A volte la frenesia ci porta a sbagliare e così è successo. Stasera siamo cascati sull’uno due che non abbiamo seguito, poi ripeto le scelte nell’ultimo passaggio le abbiamo sbagliate diverse. Gli infortunati? Alisson credo di averlo perso per un po’ di tempo, vediamo domani ora è difficile dirlo. Meret lo valutiamo, speriamo di no".

Allegri a Sky: "Buon spirito di sacrificio, ma..."

Così Massimiliano Allegri nel dopo gara di Napoli-Arsenal: "Il primo tempo molto equilibrato, noi avevamo molta più gamba, con dei giocatori che erano alla prima partita che giocavano. Siamo usciti sotto pressione anche da situazioni con buone qualità. Abbiamo sbagliato nelle scelte, due-tre volte nel fare dei cross quando in area non c'era nessuno, in contropiede loro sono stati bravi a chiuderlo. Tutti i cross sono stati bravi a chiuderli, ci sono anche molti meriti dell'Arsenal. Tutti i cross sono stati ribattuti. Poi dopo ci sono delle scelte, nel secondo tempo, abbiamo sbagliato la scelta di passaggio... Ci sono delle cose positive, poi quando sbagli tante scelte di passaggio, rischi di essere punito contro queste squadre. Nel secondo tempo loro hanno preso il sopravvento, ma siamo stati bravi in quella situazione lì, abbiamo rischiato qualcosa sicuramente, ma c'è stato buon spirito di sacrificio, cosa che si metteva a San Siro sul 2-0 non potevi certamente tre gol in 20 minuti. Questa è un'altra cosa positiva".