Napoli, l'orgoglio non basta. Troppo forti Odegaard e l'Arsenal

1) L'azione del gol inglese è da manuale del calcio di Arteta: fraseggio stretto, corto e insistito che coinvolge quattro Gunners nelle maglie della difesa avversaria, assist di Tzolis per l'ex bambino prodigio che esordì a 15 anni e 118 giorni nel massimo campionato vichingo e a 16 anni venne ingaggiato dal Real, debuttando in sostituzione di Ronaldo. Quando si dice un segno del destino.

2) Contro i vicecampioni d'Europa e campioni d'Inghilterra, da otto anni sotto il segno di Arteta, ha orgogliosamente fatto ciò che poteva il Napoli senza McTominay, Anguissa e Buongiorno, con Neres appena recuperato e Meret che compie un miracolo su Merino, ma lascia il campo a Milinkovic Savic nella ripresa.

3) Non inganni il coro muso allegriano di stampo Uk: le occasioni nitide e sprecate dai biancorossi a Napoli sono state almeno quattro, come da eloquenti smorfie di Arteta di fronte a tanto scialo. Epperò, l'artiglieria pesante di cui dispone l'Arsenale britannico (nomen omen) è tale che, non a caso gli ospiti sono passati in vantaggio quando il loro allenatore ha attinto alla sciccosa panchina lunga di cui dispone: Bruno Guimaraes (cartellino: 88 milioni di euro) per il campione del mondo Merino; Madueke per Saka; Tzolis per Eze; Havertz per Gyokeres. En passant: la napoletana è stata la tredicesima gara di Champions che ha visto gli inglesi andare sempre a segno. Last but not least, i Gunners hanno tentato 26 conclusioni, record in una singola gara del massimo torneo continentale dall'inizio della passata stagione; i passaggi in questa partita sono stati 608.

4) Como, Inter, Arsenal: 3 sconfitte nelle prime 4 partite stagionali, hanno scolorito la vittoria sul Genoa nella prima di campionato. Il bilancio è negativo per Max che dai suoi ha ottenuto la prova d'orgoglio invocata alla vigilia, ma né Lucca né Neres, subentrati nel finale, gli hanno dato ciò che sperava.

5) Dopo l'Inter, caduta con onore al Bernabeu dove ha fatto due regali due al Real, è arrivato il ko interno del Napoli. Partenza falsa per il nostro calcio in Champions. Se i nerazzurri hanno comunque buone ragioni per essere ottimisti sul futuro, i partenopei mostrano la corda di una squadra che ha già il fiato corto perché è stata confermata in blocco, ma non è stata rafforzata. E in Champions la differenza si vede ancor più che in Serie A.