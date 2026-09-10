La Roma rigioca in Champions 2745 giorni dopo: con Gasp riecco le grandi emozioni

Istanbul è una città che non ha mai smesso di raccontare la storia. Mille volti, mille culture, secoli che si sono inseguiti lasciando tracce profonde. Una città che la Chiesa ortodossa e il Patriarcato ecumenico chiamano ancora la Nuova Roma, quella che Costantino rese grande facendone la capitale dell’Impero romano. E proprio qui, questa sera , la Roma torna a respirare la sua storia più bella , quella che per sette lunghissimi anni è rimasta lontana, quasi un ricordo da custodire e tramandare. Istanbul diventa il teatro del ritorno. Il Fenerbahçe l’avversario. La Champions, finalmente, di nuovo davanti agli occhi.

Il giorno zero per la Roma

È il giorno zero. Sono passati 2.745 giorni dall’ultima partita della Roma in questa competizione, quel ritorno degli ottavi contro il Porto nel 2019. Sette anni, sei mesi e quattro giorni di attesa. Un tempo enorme per una squadra e per un popolo che nel frattempo ha conosciuto tutto: il cambio di proprietà, quinti e sesti posti, festeggiamenti e delusioni in Europa, fantastici amori, inevitabili esoneri. Fino a quella cavalcata intensa e folle della scorsa stagione, fino al terzo posto conquistato all’ultima giornata contro il Verona che ha regalato di nuovo la Champions. E adesso eccola. La coppa che tutti vogliono, quella che tutti i giocatori sognano, quella che misura ambizioni e carattere. La Roma ci torna con una squadra plasmata anche attraverso un mercato di livello, con grandi conferme (Malen) e acquisti importanti. E soprattutto con la fame di Gasperini, chiamato a guidare una squadra che vuole misurarsi con l'Europa più prestigiosa.