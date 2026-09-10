Dove vedere Fenerbahce-Roma in tv? Sky o Prime Video, orario

Fenerbahce-Roma, l'orario

Fenerbahce-Roma è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 18:45, allo stadio Saracoglu di Istanbul. Dirigerà la partita lo spagnolo Gil Manzano. Barbero e Ayuso i guardalinee. Munuero il quarto umo. Soto grafo al var, coadiuvato da Gomez.

Dove vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv

Fenerbahce-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 251) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fenerbahce-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.