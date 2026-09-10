Dove vedere Fenerbahce-Roma in tv? Sky o Prime Video, orario
2745 giorni dopo la gara di ritorno degli ottavi di finale contro il Porto, la Roma torna in Champions League. La squadra di Gasperini inizierà il proprio percorso nella massima competizione europea a Istanbul, contro il Fenerbahce di Skriniar, Lukaku e Greenwood, profilo seguito in estate.
Fenerbahce-Roma, l'orario
Fenerbahce-Roma è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 18:45, allo stadio Saracoglu di Istanbul. Dirigerà la partita lo spagnolo Gil Manzano. Barbero e Ayuso i guardalinee. Munuero il quarto umo. Soto grafo al var, coadiuvato da Gomez.
Dove vedere Fenerbahce-Roma in diretta tv
Fenerbahce-Roma sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 251) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fenerbahce-Roma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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