Dove vedere Como-Lipsia in tv? Sky o Prime Video, orario

Al Sinigaglia è la notte dello storico esordio in Champions League per la squadra di Fabregas: le possibili scelte dei due allenatori

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Pubblicato il 10.09.2026, 09:47

Champions LeagueComolipsia

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A Como si scrive la storia. Per la prima volta la società lombarda fa il proprio esordio in Champions League. Al Sinigaglia, che per la prima volta da quando è stata costruita la nuova curva aprirà i cancelli, la squadra di Fabregas ospiterà i tedeschi del Lipsia, guidati in panchina da Demichelis. 

Como-Lipsia, l'orario

Como-Lipsia è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, allo stadio Sinigaglia di Como. Dirigerà la partita lo spagnolo l'olandese Gozubuyuk. Inla e Honig i guardalinee. Manschot il quarto uomo. Higler al var, coadiuvato da van Boekel.

Dove vedere Como-Lipsia in diretta tv

Como-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Lipsia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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