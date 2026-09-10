Dove vedere Como-Lipsia in tv? Sky o Prime Video, orario
A Como si scrive la storia. Per la prima volta la società lombarda fa il proprio esordio in Champions League. Al Sinigaglia, che per la prima volta da quando è stata costruita la nuova curva aprirà i cancelli, la squadra di Fabregas ospiterà i tedeschi del Lipsia, guidati in panchina da Demichelis.
Como-Lipsia, l'orario
Como-Lipsia è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, allo stadio Sinigaglia di Como. Dirigerà la partita lo spagnolo l'olandese Gozubuyuk. Inla e Honig i guardalinee. Manschot il quarto uomo. Higler al var, coadiuvato da van Boekel.
Dove vedere Como-Lipsia in diretta tv
Como-Lipsia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Lipsia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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