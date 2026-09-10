Dove vedere Bayern Monaco-Bodo Glimt in tv? Sky o Prime Video, orario

L'Allianz Arena apre i cancelli per l'esordio stagionale in Champions League . Il Bayern Monaco di Kompany, eliminato in semifinale dal Psg nella scorsa edizione, ospita il Bodo Glimt . La squadra norvegese è stata la vera rivelazione dell'ultima stagione, avendo eliminato anche l' Inter nella fase a eliminazione diretta.

Bayern Monaco-Bodo Glimt, l'orario

Bayern Monaco-Bodo Glimt è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera. Dirigerà la partita lo sloveno Obrenovic.

Dove vedere Bayern Monaco-Bodo Glimt in diretta tv

Bayern Monaco-Bodo Glimt sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 256) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Bayern Monaco-Bodo Glimt, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.