Dove vedere Manchester United-Sabah in tv? Sky o Prime Video, orario  

A Old Trafford i Red Devils tornano in Champions League contro gli esordienti assoluti dell'Azerbaijan: le possibili scelte di Carrick e Dambrauskas

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Pubblicato il 10.09.2026, 10:21 (Aggiornato il 10.09.2026, 10:36)

Manchester UnitedsabahChampions League

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Il Manchester United torna in Champions League. La squadra di Carrick ospiterà a Old Trafford gli esordienti assoluti del Sabah. La formazione dell'Azerbaijan giocherà la prima gara nella massima competizione europea ad appena nove anni dalla propria fondazione.

Manchester United-Sabah, l'orario

Manchester United-Sabah è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, a Old Trafford, Manchester. Dirigerà la partita il francese Delajod.

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Dove vedere Manchester United-Sabah in diretta tv

Manchester United-Sabah sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester United-Sabah, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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