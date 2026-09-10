Dove vedere Manchester United-Sabah in tv? Sky o Prime Video, orario  

Manchester United-Sabah, l'orario

Manchester United-Sabah è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, a Old Trafford, Manchester. Dirigerà la partita il francese Delajod.

Dove vedere Manchester United-Sabah in diretta tv

Manchester United-Sabah sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canale 255) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Manchester United-Sabah, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.