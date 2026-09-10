Retroscena Lang, perché è stato escluso da Napoli-Arsenal: la ricostruzione
"Non ha avuto un comportamento idoneo e quindi guarderà la partita con me. Si è scusato con il gruppo e l'allenatore ed è un caso chiuso". Con queste parole il ds del Napoli Giovanni Manna ha spiegato l'esclusione di Noa Lang dall'elenco dei convocati per la sfida di Champions League tra il Napoli e l'Arsenal.
Lang fuori dai convocati: la ricostruzione
Alla base della scelta di Allegri una motivazione disciplinare. Il calciatore sarebbe stato infatti protagonista di una reazione esagerata nel corso dell'ultimo allenamento. Lang, secondo la ricostruzione di Prime, avrebbe redarguito in modo troppo irruento e con dure parole in inglese il compagno di squadra Vergara, per un passaggio sbagliato nel corso della rifinitua.
La scelta del club dopo le scuse
Un atteggiamento che non è piaciuto ad Allegri, che ha deciso di escluderlo dalla lista dei convocati. Lang ha poi chiesto scusa al tecnico, al compagno e alla società. Ma il Napoli, per dare un segnale chiaro ed evitare che in futuro si possano ripetere atteggiamenti del genere, ha deciso di confermare la sua esclusione per la sfida con l'Arsenal.
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