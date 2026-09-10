Dove vedere Psv-Shakhtar in tv? Sky o Prime Video, orario

Inizia la Champions League anche per Psv e Shakhtar. Al Phillips Stadion, gli olandesi di Bosz e degli ex Serie A Perisic, Kostic e Dest ospitano gli ucraini guidati da Arda Turan per la prima giornata della League Phase.

Psv-Shakhtar, l'orario

Psv-Shakhtar è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 18:45, al Philips Stadion di Eindhoven. Dirigerà la partita l'arbitro turco Meler.

Dove vedere Psv-Shakhtar in diretta tv

Psv-Shakhtar sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport (canale 254) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Psv-Shakhtar, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.