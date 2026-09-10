Dove vedere Sparta Praga-Lens in tv? Sky o Prime Video, orario

All'Eden Park va in scena la Champions League: le possibili scelte di Trpisovski e Toppmoller

3 min

Pubblicato il 10.09.2026, 11:26

Sparta PragaLensChampions League

1 / 2

Successiva

Inizia la Champions League anche per Sparta Praga e Lens. A Praga i cechi ospitano per la prima giornata della League Phase i francesi di Toppmoller e Thauvin, che non stanno vivendo un momento di grande forma, reduci da due sconfitte consecutive in Ligue 1.

Sparta Praga-Lens, l'orario

Sparta Praga-Lens è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, all'Eden Park di Praga. Dirigerà la partita l'arbitro greco Fotlas.

Dove vedere Sparta Praga-Lens in diretta tv

Sparta Praga-Lens sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Lipsia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS