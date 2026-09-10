Dove vedere Sparta Praga-Lens in tv? Sky o Prime Video, orario

Inizia la Champions League anche per Sparta Praga e Lens . A Praga i cechi ospitano per la prima giornata della League Phase i francesi di Toppmoller e Thauvin, che non stanno vivendo un momento di grande forma, reduci da due sconfitte consecutive in Ligue 1.

Sparta Praga-Lens, l'orario

Sparta Praga-Lens è in programma oggi, giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, all'Eden Park di Praga. Dirigerà la partita l'arbitro greco Fotlas.

Dove vedere Sparta Praga-Lens in diretta tv

Sparta Praga-Lens sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 201), Sky Sport (canale 252) e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Como-Lipsia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.