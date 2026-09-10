Champions League
giovedì 10 settembre 2026
Chobani Stadyumu
18:45
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Fenerbahce-Roma diretta Champions League: segui il debutto dei giallorossi di Gasperini LIVE
Dopo sette lunghi anni di assenza, la Roma torna a sentire la musica della Champions League, e lo fa ad Istanbul nella prima giornata della fase campionato contro il Fenerbahce. Grandissimo entusiasmo per il debutto dei giallorossi di Gasperini, che si ritroveranno davanti una formazione piena di ex Serie A e anche di vecchie storie di mercato, con Greenwood in avanti. Fischio d'inizio alle ore 18:45, sta per arrivare il momento più atteso dai tifosi giallorossi: segui la partita in diretta sul corrieredellosport.it
17:00
La Roma pronta al debutto in Champions: c'è il Fenerbahce
Ci siamo, la Roma sta per tornare a sentire l'inno della Champions League, è tutto pronto per il debutto in questa prima giornata della fase campionato contro il Fenerbahce. Atmosfera elettrica ad Istanbul, entusiasmo alle stelle per i tifosi giallorossi: aggiornamenti, notizie e cronaca in tempo reale sul corrieredellosport.it
Chobani Stadyumu - Istanbul (Turchia)
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