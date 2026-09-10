Galantic lancia la Roma: "Champions? I Friedkin sono gasatissimi"

"Tornare in Champions è fondamentale ed è una grande soddisfazione per tutti". Parole e musica di John Galantic, il nuovo Ceo della Roma, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal ritorno in Champions League dei giallorossi. La sfida contro il Fenerbahce non sarà semplice ma le ambizioni del club sono alte: "Mercato? La strategia è stata chiara. Noi dobbiamo cercare quell’equilibrio sportivo e economico per rispettare parametri Uefa - e non è facile - e allo stesso tempo tenere alto il livello della squadra. Abbiamo ridotto gli ingaggi e aumentato la qualità della rosa. Dobbiamo ringraziare la proprietà per l’impegno e dire grazie anche ai giocatori importanti che per restare alla Roma hanno ridotto i loro ingaggi come Dybala, Cristante, Mancini e Pellegrini. La proprietà è felicissima di tornare in Champions, loro sono gasati e dentro il progetto. Con i Friedkin oggi è stato un continuo via vai di messaggi e telefonate. Saranno anche silenziosi ma sono molto coinvolti in questa sfida, anche a livello emotivo".