© AS Roma via Getty Images

Galantic lancia la Roma: "Champions? I Friedkin sono gasatissimi"

Il nuovo Ceo prima della sfida contro il Fenerbahce: "Siamo riusciti a migliorare la squadra tenendo i migliori e per questo serve ringraziare la proprietà"

2 min

Pubblicato il 10.09.2026, 18:22

"Tornare in Champions è fondamentale ed è una grande soddisfazione per tutti". Parole e musica di John Galantic, il nuovo Ceo della Roma, che ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal ritorno in Champions League dei giallorossi. La sfida contro il Fenerbahce non sarà semplice ma le ambizioni del club sono alte: "Mercato? La strategia è stata chiara. Noi dobbiamo cercare quell’equilibrio sportivo e economico per rispettare parametri Uefa - e non è facile - e allo stesso tempo tenere alto il livello della squadra. Abbiamo ridotto gli ingaggi e aumentato la qualità della rosa. Dobbiamo ringraziare la proprietà per l’impegno e dire grazie anche ai giocatori importanti che per restare alla Roma hanno ridotto i loro ingaggi come Dybala, Cristante, Mancini e Pellegrini. La proprietà è felicissima di tornare in Champions, loro sono gasati e dentro il progetto. Con i Friedkin oggi è stato un continuo via vai di messaggi e telefonate. Saranno anche silenziosi ma sono molto coinvolti in questa sfida, anche a livello emotivo". 

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