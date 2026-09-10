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Como-Lipsia diretta Champions League: segui il primo match di Fabregas in Europa LIVE

Debutto assoluto in Champions League per il club lariano: tutti gli aggiornamenti in tempo reale

2 min

Pubblicato il 10.09.2026, 19:30 (Aggiornato il 10.09.2026, 19:43)

Champions LeagueComolipsia

Serata storica: il Como scende in campo per la sua prima partita di sempre in Champions League contro il Lipsia, valida per la prima giornata della fase di campionato. Una partita, ma anche un sogno ad occhi aperti se si pensa che fino a due anni fa la squadra allenata da Fabregas giocava in Serie B: segui la diretta della partita su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

19:44

Come il Como ha raggiunto la Champions League

Il Como è arrivato in Champions League grazie al quarto posto ottenuto nella scorsa Serie A, arrivando davanti a Milan e Juve.

19:30

Como-Lipsia, manca sempre meno al calcio d'inizio

Il calcio d'inizio di Como-Lipsia, match valido per la prima giornata della fase campionato della Champions League, è in programma alle ore 21: sarà il debutto assoluto per il club lariano nella massima competizione europea.

Stadio Sinigaglia - Como

 

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