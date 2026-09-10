Gasperini soddisfatto: "Per la classifica Champions servono anche i pareggi"

La Champions League della Roma inizia con un pareggio: 1-1 contro il Fenerbahce a Istanbul . Cristante porta avanti i giallorossi nel finale di primo tempo con un bel gol dal limite dell'area. La squadra di Gasperini si è poi fatta riprendere in apertura di ripresa con la rete di Archie Brown . L'allenatore della Roma Gasperini nel post partita ha analizzato così la sfida: "Abbiamo fatto una buona partita e none ra facile con questo ambiente e con una squadra che si è chiusa molto", ha affermato ai microfoni di Sky Sport. "Hanno cercato di giocare di rimessa con giocatori velocissimi. Per la classifica servono anche i pareggi ".

Le parole di Gasperini dopo Fenerbahce-Roma

Sul pareggio di Archie Brown la difesa della Roma è apparsa fuori posizione, lasciando l'inglese tutto solo: "Siamo usciti male. Ci succede più quando siamo schierati che quando giochiamo nella metà campo avvresaria, dobbiamo lavoraci. Non sempre si può giocare in avanti, a volte devi schierarti più basso". Interpellato sulla condizione degli ingressi dalla panchina: "Non li ho visti male. Balerdi è entrato benissimo, anche Molina e Pisilli".

"Non è tutto spiegabile nel calcio. Su Rodrigo Mora..."

Invece su Rodrigo Mora: "Speravo che la sua rapidità potesse portare qualche problema al limite dell'area, ma non era facile trovarlo in mezzo alle linee. De Roon è entrato nel finale quando dovevamo portare a casa il risultato. C'è stato il giusto approccio da parte di tutti". A Gasperini viene anche ricordato il gol subito a inizio secondo tempo contro l'Atalanta, come successo oggi contro il Fenerbahce: "Due indizi fanno una prova [ride, ndr]. Non è tutto spiegabile nel calcio, c'è la casualità o un qualcosa che già dalla prossima partita dovremo stare attenti. L'inizio del secondo tempo nelle ultime due gare ci è costato il gol".