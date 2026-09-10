Napoli, solo cattive notizie: Allegri perde Meret e Alisson

Solamente cattive notizie per Massimiliano Allegri nelle ultime 24 ore. Dopo il doloroso ko al debutto in Champions al Maradona contro l'Arsenal , infatti, anche il day after si rivela nefasto, con le conferme arrivate dagli esami strumentali cui si sono sottoposti Meret e Alisson .

Doppia lesione per il portiere e il brasiliano: il Napoli ne perde altri due

"Alex Meret e Alisson Santos si sono sottoposti a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital. Meret ha riportato una lesione di basso grado dell'adduttore lungo della coscia sinistra. Per Alisson lesione di medio grado del bicipite femorale sinistro". Questo il comunicato del Napoli, che certifica gli infortuni del portiere, che sarà pronto dopo la sosta, e del brasiliano, per il quale occorrerà qualche settimana in più.

Anguissa in gruppo

Uno squarcio di sole in una giornata dalla pioggia fitta lo regala Anguissa, regolarmente in gruppo con i compagni alla ripresa in vista del match di campionato con il Bologna, in programma domenica alle 18 al Maradona. Lavoro fisico e tecnico per la squadra, con la seduta conclusa da una partitina.