L'abbraccio tra Gasperini e Greenwood dopo il corteggiamento della Roma: la scenetta in campo non passa inosservata

La Roma inizia la propria stagione europea con un pareggio. A sette anni di distanza dall'ultima partecipazione in Champions League , i giallorossi tornano e pareggiano 1-1 contro il Fenerbahce a Istanbul. In uno stadio caldissimo, con i fischi assordanti a ogni tocco dei giocatori della Roma, Cristante e compagni portano a casa un punto, il primo di questa League Phase. Proprio il capitano dei giallorossi ha firmato il gol del vantaggio al 39' della sfida con un gran gol dal limite dell'area. Nella ripresa il pareggio dei turchi che porta la firma di Brown : l'inglese ha sfruttato nel migliore dei modi una palla geniale di Mason Greenwood , che dopo il triplice fischio è stato protagonista di una scenetta con Gian Piero Gasperini .

Greenwood e l'abbraccio con Gasperini dopo Fenerbahce-Roma

L'ex Manchester United, dopo la fine della partita, è stato raggiunto in mezzo al campo da Gasperini. L'allenatore dei giallorossi ha colto l'occasione per andare a salutare il giocatore. I due si sono abbracciati, magari ricordando anche cosa è successo in estate. Non è un segreto che l'inglese sia stato a un passo dalla firma con la Roma.

I giallorossi hanno portato avanti un lungo corteggiamento, trovando l'accordo con il club e con il giocatore. Però, prima della chiusura definitiva dell'operazione, si è inserito il Fenerbahce che ha fatto a Greenwood un'offerta fuori mercato per i club italiani. Ora le due parti si sono rincontrate nella prima giornate della League Phase di Champions e, nonostante tutto, la cordialità non è mancata.