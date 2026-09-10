Pari al debutto in Champions tra Psv e Shakhtar, aspettando Bayern e Manchester United

Il più unico che raro giovedì di Champions League , si apre con il pareggio di Eindhoven tra Psv e Shakhtar . La serata proseguirà con i debutti di Bayern e Manchester United , opposte rispettivamente a Bodo e Sabah, e con la sfida tra Slavia e Lens .

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Botta e risposta tra Psv e Shakhtar

Al Philips Stadion, Psv e Shakhtar tornano ad affrontarsi in Champions League dopo oltre vent'anni, dando vita ad una sfida combattuta e accesa dal primo all'ultimo minuto. Dopo la prima occasione olandese con protagonista l'ex interista Perisic, sono gli ucraini a portarsi in vantaggio con lo splendido tiro a giro di Mendoza, dopo una fuga nata da un sospetto fallo a centrocampo ai danni di Dest. Che ha comunque modo di rifarsi, in apertura di ripresa, firmando il gol dell'1-1 in apertura di ripresa. Una rete che infonde fiducia nei padroni di casa, ma che non porta al guizzo per conquistare i tre punti.

Psv-Shakhtar 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bayern, occhio al Bodo. Manchester United con il Sabah Baku

Nei match serali, oltre al debutto del Como con il Lipsia, si giocheranno anche le sfide tra Bayern e Bodo, tra Manchester United e Sabah Baku e tra Slavia Praga e Lens.

Bayern-Bodo: cronaca, tabellino, statistiche

Manchester Utd-Sabah Baku: cronaca, tabellino, statistiche

Slavia Praga-Lens: cronaca, tabellino, statistiche