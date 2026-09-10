Pari al debutto in Champions tra Psv e Shakhtar, aspettando Bayern e Manchester United

A completare la prima giornata del girone, la sifda tra olandesi e ucraini, poi toccherà a tedeschi e inglesi

2 min

Pubblicato il 10.09.2026, 20:54 (Aggiornato il 10.09.2026, 21:13)

Champions LeagueShakhtarPSVBayern

Il più unico che raro giovedì di Champions League, si apre con il pareggio di Eindhoven tra Psv e Shakhtar. La serata proseguirà con i debutti di Bayern e Manchester United, opposte rispettivamente a Bodo e Sabah, e con la sfida tra Slavia e Lens.

Champions League, calendario

Champions League, la classifica

Botta e risposta tra Psv e Shakhtar

Al Philips Stadion, Psv e Shakhtar tornano ad affrontarsi in Champions League dopo oltre vent'anni, dando vita ad una sfida combattuta e accesa dal primo all'ultimo minuto. Dopo la prima occasione olandese con protagonista l'ex interista Perisic, sono gli ucraini a portarsi in vantaggio con lo splendido tiro a giro di Mendoza, dopo una fuga nata da un sospetto fallo a centrocampo ai danni di Dest. Che ha comunque modo di rifarsi, in apertura di ripresa, firmando il gol dell'1-1 in apertura di ripresa. Una rete che infonde fiducia nei padroni di casa, ma che non porta al guizzo per conquistare i tre punti.

Psv-Shakhtar 1-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bayern, occhio al Bodo. Manchester United con il Sabah Baku

Nei match serali, oltre al debutto del Como con il Lipsia, si giocheranno anche le sfide tra Bayern e Bodo, tra Manchester United e Sabah Baku e tra Slavia Praga e Lens.

Bayern-Bodo: cronaca, tabellino, statistiche

Manchester Utd-Sabah Baku: cronaca, tabellino, statistiche

Slavia Praga-Lens: cronaca, tabellino, statistiche

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS