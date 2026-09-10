Perché Gasperini ha sostituito Koné: infortunio muscolare per il centrocampista
La Champions League della Roma inizia con un pareggio a Istanbul: 1-1 contro il Fenerbahce. Archie Brown a inizio ripresa risponde al gol di Cristante arrivato nel finale del primo tempo. I giallorossi, all'esordio stagionale europeo, lasciano la Turchia con un punto, ma anche con delle brutte notizie. Infatti Manu Koné ha lasciato il terreno di gioco del Saraçoglu dopo aver accusato un problema muscolare durante la partita contro il Fenerbahce.
Koné esce per un infortunio durante Fenerbahce-Roma: le condizioni
Gian Piero Gasperini lo ha tolto al 53' del secondo tempo, pochi minuti dopo il gol del pareggio del Fenerbahce. L'allenatore dei giallorossi al suo posto ha fatto entrare Pisilli. Il centrocampista francese nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso e le sue condizioni saranno valutate in vista della prossima partita di campionato in trasferta contro il Torino. Koné ha giocato da titolare tutte le prime quattro partite stagionali della Roma, tre di campionato e una in Champions League.
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