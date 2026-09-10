Perché Gasperini ha sostituito Koné: infortunio muscolare per il centrocampista

Koné esce per un infortunio durante Fenerbahce-Roma: le condizioni

Gian Piero Gasperini lo ha tolto al 53' del secondo tempo, pochi minuti dopo il gol del pareggio del Fenerbahce. L'allenatore dei giallorossi al suo posto ha fatto entrare Pisilli. Il centrocampista francese nelle prossime ore si sottoporrà a tutti gli esami del caso e le sue condizioni saranno valutate in vista della prossima partita di campionato in trasferta contro il Torino. Koné ha giocato da titolare tutte le prime quattro partite stagionali della Roma, tre di campionato e una in Champions League.