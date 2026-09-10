Clamoroso Fenerbahce, l'allenatore Kartal si dimette in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma
"Mi ritiro dal mio compito. Voglio ringraziare tutti, mi dimetto. Non voglio delle domande. Mi dimetto perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori". Con queste parole, nello stupore generale, İsmail Kartal si è dimesso da allenatore del Fenerbahce. La decisione a sorpresa è arrivata durante la conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma.
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