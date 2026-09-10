© AS Roma via Getty Images

Clamoroso Fenerbahce, l'allenatore Kartal si dimette in conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma

La decisione a sorpresa dopo un breve discorso: "Non voglio delle domande. Mi dimetto perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra"

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Pubblicato il 10.09.2026, 21:32

"Mi ritiro dal mio compito. Voglio ringraziare tutti, mi dimetto. Non voglio delle domande. Mi dimetto perché il mio club riesca a gestire meglio la squadra. Mi dimetto per aiutare il club e i miei giocatori". Con queste parole, nello stupore generale, İsmail Kartal si è dimesso da allenatore del Fenerbahce. La decisione a sorpresa è arrivata durante la conferenza stampa dopo il pareggio contro la Roma.

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