Tifoso lancia la bottiglietta contro l'allenatore del Fenerbahce: il gesto deplorevole scatena le dimissioni 

"Questa comunità deve sostenerlo! Sono sceso negli spogliatoi e gli ho chiesto il motivo delle sue dimissioni. E lui ha risposto 'Mi hanno lanciato una bottiglia'". Il presidente del Fenerbahce Aziz Yildirim torna sulle parole del tecnico Kartal , che al termine di Fenerbahce-Roma, prima giornata della fase campionato della Champions League, ha rassegnato le sue dimissioni.

I tifosi contro Kartal e le dimissioni

Secondo la ricostruzione del patron turco, alla base della scelta del tecnico ci sarebbe anche la delusione per aver subito un gesto riplorevole da parte dei propri tifosi. Nei video che circolano online si vede Kartal in piedi nei pressi della panchina, che viene sfiorato da una bottiglietta lanciati dagli spalti. L'allenatore del Fenerbahce, che stava dando indicazioni ai suoi giocatori, resta impietrito e stupito.

Bottiglietta a Kartal, la nota del Fenerbahce

Il Fenerbahce ha emesso in serata una nota, nella quale ha specificato che "l'identità della persona che ha lanciato una bottiglia contro il nostro allenatore, İsmail Kartal, durante la partita di Champions League giocata in casa contro la Roma, è stata accertata su disposizione della Procura della Repubblica di Istanbul e la sua testimonianza è stata raccolta. Nei confronti del soggetto è stato disposto il divieto di assistere alle partite, ai sensi della Legge n. 6222. Informiamo l'opinione pubblica in merito a quanto accaduto".