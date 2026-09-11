Olise e l'intervista surreale dopo la Champions: "Gol capolavoro? Ho tirato e basta". La sua faccia dice tutto
Michael Olise fa ancora parlare di sé. Stavolta non solo per le sue straordinarie giocate nel rettangolo di gioco. Dopo essere stato grande protagonista nell'arco dei 90 minuti di Bayern Monaco-Bodo/Glimt, in occasione della prima giornata della League Phase di Champions, il talento della nazionale francese ha risposto in maniera telegrafica ad un giornalista di Dazn, non esaltando particolarmente la pregevole fattura dei suoi gol.
Olise, intervista surreale dopo Bayern-Bodo/Glimt: "Gol spettacolari? Io tiro e la palla entra..."
Rete all'83', doppietta al 92', 5-0 finale. Michael Olise ha messo la firma anche sulla vittoria del Bayern all'esordio in questa edizione della Champions League. Al termine dei 90 minuti, però, non è passata inosservata l'intervista rilasciata a Dazn nell'immediato dopo gara, durante la quale il francese si è dimostrato davvero di poche parole: "Prima partita, vittoria in casa, siamo contenti per aver vinto. Come mi sento a segnare gol spettacolari? Non lo so... Io tiro e la palla entra. Io l'unico a farli? Non sono l'unico a segnare...", ha detto Olise, con un'espressione del viso che lasciava trasparire una sorta di indifferenza. A lui, evidentemente, sembra tutto facile quando ha la palla tra i piedi. A chi lo osserva dall'esterno, un po' meno.
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