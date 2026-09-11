Olise e l'intervista surreale dopo la Champions: "Gol capolavoro? Ho tirato e basta". La sua faccia dice tutto

Olise, intervista surreale dopo Bayern-Bodo/Glimt: "Gol spettacolari? Io tiro e la palla entra..."

Rete all'83', doppietta al 92', 5-0 finale. Michael Olise ha messo la firma anche sulla vittoria del Bayern all'esordio in questa edizione della Champions League. Al termine dei 90 minuti, però, non è passata inosservata l'intervista rilasciata a Dazn nell'immediato dopo gara, durante la quale il francese si è dimostrato davvero di poche parole: "Prima partita, vittoria in casa, siamo contenti per aver vinto. Come mi sento a segnare gol spettacolari? Non lo so... Io tiro e la palla entra. Io l'unico a farli? Non sono l'unico a segnare...", ha detto Olise, con un'espressione del viso che lasciava trasparire una sorta di indifferenza. A lui, evidentemente, sembra tutto facile quando ha la palla tra i piedi. A chi lo osserva dall'esterno, un po' meno.