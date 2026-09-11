Caos Fenerbahce dopo la Roma, Kartal conferma le dimissioni. Allenamento diretto da Kuyt

Le dimissioni di Ismail Kartal come allenatore del Fenerbahce sono state confermate dopo la sfida contro la Roma . Il tecnico turco, che al termine della partita di Champions League aveva annunciato a sorpresa la decisione di lasciare la panchina "per il bene del club e della squadra" , non si è infatti presentato al centro sportivo per l'allenamento odierno .

Fenerbahce, Kartal conferma le dimissioni: allenamento diretot da Kuyt e Gole

Secondo quanto riportato dai media turchi, la seduta è stata diretta da Dirk Kuyt (vice di Kartal) e Zeki Gole. Al termine della partita aveva lasciato la sala stampa senza rispondere alle domande dei giornalisti, limitandosi a confermare la volontà di fare un passo indietro. Nel post gara, il presidente del Fenerbahçe Aziz Yildirim aveva provato a fare chiarezza sulla situazione: "Nessuno di noi sapeva nulla, bisogna mantenere la calma. Lui dice che sente la pressione: era sconvolto perché gli hanno tirato una bottiglia in testa. Ora sta tornando a casa ed è ancora il nostro allenatore. Va sostenuto dall'ambiente".

Incontro tra Kartal e la dirigenza in programma?

A poche ore di distanza, però, il quadro è cambiato: le dimissioni di Kartal sono state confermate e il tecnico non ha preso parte all'allenamento, anche se, sempre da quanto trapela Turchia, sembra che nelle prossime ore dovrebbe avvenire un incontro tra l'alleantroe e la dirigenza.