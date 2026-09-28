Militao torna in gruppo prima di Roma-Real Madrid: i Blancos lo riabbracciano dopo 5 mesi di stop

Una pausa nazionali a due facce per il Real Madrid . Da una parte i tre infortuni pesanti di Mbappé , Valverde e Konaté. Il francese sarà fuori per almeno dieci giorni dopo l'infortunio subito al momento del suo gol contro la Turchia nella sfida d'esordio in Nations League. Mentre Valverde era uscito acciaccato dal derby perso contro l'Atletico Madrid: gli esami hanno evidenziato una distorsione alla caviglia sinistra e si teme un lungo stop . Anche Konaté non ha potuto rispondere alla chiamata di Zidane per la nazionale francese a causa di una lesione al legamento della gamba destra. Allo stesso tempo, José Mourinho ha riaccolto in gruppo Eder Militao.

Real Madrid, Militao torna ad allenarsi in vista di Roma-Real Madrid

Il difensore brasiliano era ai box da cinque mesi esatti e oggi è tornato ad allenarsi con i compagni per la prima volta dal 28 aprile. Un rinforzo in più importante per Mourinho in vista della ripresa del campionato e della Champions League, dove i Blancos affronteranno la Roma. Militao aveva saltato il finale della scora stagione e l'inizio di quella in corso in seguito alla rottura del tendine prossimale del bicipite femorale. Infortunio per il quale si era sottoposto a un'operazione chirurgica.

Militao, un weekend allungato da sogno: il nuovo arrivato in famiglia e il rientro

La scorsa settimana il brasiliano si era sottoposto alla visita di controllo con il chirurgo che lo aveva operato, il dottor Lasse Laimpanen. È arrivato il via libera e il giocatore è tornato ad allenarsi parzialmente con il resto del gruppo, attualmente composto dai giocatori non covnocati dalle nazionali e da giocatori rientrati per infortunio, come Mbappé. Giorni fantastici per Militao che sabato scorso è diventato papà per la seconda volta e ora è potuto tornare ad allenarsi con la squadra dopo mesi di allenamenti a parte.