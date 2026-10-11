Gli arbitri delle italiane in Champions League: Inter-Bruges a Saggi, Siebert per Villarreal-Napoli
Tutto pronto per il ritorno della Champions League dopo la maxi pausa per le partite delle nazionali. Sarà il norvegese Rohit Saggi a dirigere martedì sera a San Siro la sfida fra Inter e Bruges, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions. Per il direttore di gara scandinavo è la prima volta con i nerazzurri. Sempre martedì sera, all’Estadio de la Cerámica, toccherà invece al tedesco Daniel Siebert arbitrare Villarreal-Napoli.
Siebert e il Napoli, due precedenti amari
L'arbitro tedesco ha diretto il Napoli in due occasioni, e nessuna delle due ha lasciato un ricordo felice dalle parti di Castel Volturno. La prima risale al ritorno dei sedicesimi di Europa League 2020-2021: gli azzurri, allora guidati da Gattuso, batterono 2-1 il Granada, ma il successo non bastò a ribaltare il 2-0 dell’andata e la squadra uscì.
La seconda è più recente e decisamente più pesante: il 6-2 subito a Eindhoven contro il Psv nella League Phase della scorsa Champions, una delle serate europee più amare della storia recente del club.
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