Un anno fa ha espulso Mourinho in Champions: Letexier sarà l'arbitro all'Olimpico della sfida tra Roma e Real Madrid

Sarà il francese François Letexier l'arbitro di Roma-Real Madrid , sfida attesissima per il ritorno di Mourinho all'Olimpico . Questo l'annuncio della Uefa per la partita di Champions League in programma mercoledì 14 ottobre alle ore 21. Sarà accompagnato in campo dai connazionali Cyrill Mugnier e Mehdi Rahmouni, quarto uomo Bastien Dechepy, mentre al Var ci sarà l'olandese Dennis Higler e Pol van Boekel come AVAR. Una decisione che in Spagna fa già discutere visto un recente e clamoroso precedente proprio tra Letexier e Mourinho .

Le polemiche e l'espulsione: l'ultima volta tra Mourinho e Letexier è andata così

L'ultima partita tra l'arbitro francese e lo Special One, infatti, è finita tra le polemiche e con un'espulsione. Si tratta di Benfica-Real Madrid, partita dello scorso 17 febbraio e valida per i sedicesimi di andata, con Mourinho ancora sulla panchina dei portoghesi prima del suo ritorno ai Blancos. Una sfida rimasta negativamente nota per il caso razzismo, con il presunto insulto di Prestianni rivolto a Vinicius che generò una bufera e portò a ben sei giornate di squalifica per il giocatore argentino. L'episodio, avvenuto intorno al 75' della sfida allo stadio da Luz, fece esplodere la tensione delle due squadre e portò Letexier ad espellere Mourinho per proteste, con due gialli in rapida successione all'85' e lo Special One furioso, trascinato via dal campo dai suoi collaboratori. Furia che proseguì anche nell'infuocato post-partita, con l'attacco di Mourinho al direttore di gara e al suo "piccolo foglietto" in cui si sarebbe segnato "i giocatori che non dovevano ricevere un cartellino giallo". José fu poi squalificato per la sfida di ritorno a Madrid, scherzando in conferenza stampa: "Basta che questa volta non ci mandano Taylor...".

Furia Mourinho dopo l'espulsione di Vinicius

La decisione della Uefa di Letexier arriva in un periodo di già forti tensioni per Mourinho con gli arbitri, dopo quanto accaduto nell'ultima partita di campionato del Real Madrid. In risposta all'espulsione di Vinicius, gol annullato e rosso per avere tirato i capelli a inizio azione a Saliba, ha preferito trattenersi anziché esplodere contro l'ingiustizia subita: "Non ne parlerò perché voglio essere in panchina contro il Siviglia e il Barcellona".