Dybala si emoziona prima di Roma-Real Madrid: "I nostri tifosi in casa ci daranno una spinta in più. Vorrei finire la carriera in Italia"

La domanda è: si emoziona più lui a parlare o più i tifosi a rivedere le immagini di quello che è stato? Chi lo sa. Di sicuro l'incontro a Trigoria tra Drugi e Paulo Dybala è stato ricco di significato. L'occasione, come racconta su Prime Video UEFA Champions League Magazine Show, è stata utile anche per parlare della Champions conquistata con la Roma (si inizia mercoledì contro il Real Madrid all'Olimpico) e della carriera in Italia: "Non avrei mai immaginato - le parole di Paulo - di fare una carriera del genere qui. Questo Paese mi ha accolto a braccia aperte, la gente mi ha fatto crescere come uomo e calciatore, ci sono tante emozioni qui, momenti belli e momenti tristi, come poi è la vita di qualsiasi persona. Spero che possa esserci un finale italiano". Dove? A Roma e con la Roma. Ma è prematuro parlarne.

Roma - Real Madrid, Dybala e le parole sui tifosi

Dybala è entrato poi nello specifico della Champions: "Abbiamo dato tutto la scorsa stagione. Ha messo allegria a noi e ai tifosi. E anche orgoglio. Sarà difficile, affrontiamo alcune delle squadre più titolate al mondo, ma con la spinta della nostra gente avremo qualcosa in più". Mercoledì all'Olimpico ci saranno poco meno di 70mila tifosi, biglietti esauriti da settimane, tifosi che continuano a cercarli sperando in un miracolo dell'ultimo momento. L'emozione è tanta e non solo perché tornerà Mourinho, per la prima volta dopo l'addio di due anni e mezzo fa. La Roma torna a calcare il palcoscenico più prestigioso in casa 2801 giorni dopo l'ultima volta: dal 12 febbraio 2019 contro il Porto al 14 ottobre 2026 contro il Real Madrid. Di quella squadra, ad oggi, sono rimasti solo Cristante (infortunato, non sarà a disposizione) e Pellegrini, che invece è a disposizione.

Dybala: "Andrò a vedere il murale di Drugi"

Dybala, tra le altre cose, ha raccontato a Drugi che andrà a vedere il murale a lui dedicato a Garbatella: "Appena l'ho visto ho chiesto al mio team di lavoro dove fosse. Andrò appena possibile a vederlo". Paulo è raffigurato come un supereroe che è poi quello che rappresenta per tanti tifosi, soprattutto i più piccoli. E chissà, allora, che per sbloccarsi il supereroe Dybala non aspetti proprio la partita più bella e prestigioso. La Roma lo aspetta, i romanisti di più.