Chivu sprona l'Inter: "Champions? Dobbiamo avere il coraggio di sognare!". E torna sul caso Bastoni...

Chivu: "Si gioca ogni tre giorni, serviranno tutti"

"Quota per passare? Con solo le partite in casa non arrivi a 16 punti... - le parole di Chivu a Sky Sport prima della conferenza stampa -Dobbiamo giocare dando il massimo ed avere le migliori chance di passare. Brugge? Ha identità, è propositiva, ha valori e individualità. Non sarà facile, nessuna partita in Champions lo è. Turnover? Nelle partite che affrontiamo abbiamo bisogno di energia e preparazione. Diversamente da quello che qualcuno si poteva aspettare per la partita di sabato... Abbiamo una rosa con tantissimi valori individuali. Calhanoglu il suo valore non si mette in discussione. Si vedrà quale gestione useremo, ci serviranno tutti, si gioca ogni tre giorni. Champions? Dobbiamo fare attenzione a queste domande. È giusto che l'Inter abbia l'obiettivo di arrivare fino a dove si può arrivare, sognando poi...".

Le parole di Chivu in conferenza stampa

"Lo status di una squadra ti impone di cercare di raggiungere tutti gli obiettivi. Ma quando si tratta di sogno non vuol dire che si possa per forza raggiungere: bisogna trasformarlo in responsabilità, nel migliorarsi quotidianamente per avere un'opportunità nel raggiungere un sogno importante come vincere la Champions. Non dobbiamo perdere di vista la fatica, il lavoro e il percorso. Non esiste una ricotta, esiste solo il lavoro quotidiano, i soldi non comprano un trofeo così importante. L'unica certezza è lavorare e avere il coraggio di sognare. Rientri? Calhanoglu sta bene, è uscito sano e integro, non ha mai avuto problemi. Bastoni? Non torno a parlare dell'ingiustizia che ha dovuto vivere, il suo valore lo sappiamo tutti. Personalità e valore messa a nostra disposizione e anche a quello dell'Italia. Nelle ultime due ha anche segnato, ma non doveva dimostrare nulla a nessuno. Ogni tanto bisogna prendersi cura dei propri giocatori, quelli che rappresentano l'Italia. Bastoni è un patrimonio importante per noi e per l'Italia. Cosa c'è da migliorare? Non dobbiamo sottovalutare nessuno, abbiamo raggiunto una mentalità che ci fa entrare in campo con tanta responsabilità e l'attteggiamento giusto, anche se quello si può migliorare. Abbiamo margini di miglioramenti nelle nostre idee e ambizioni, possiamo fare le cose ancora meglio. Il livello dei giocatori è assoluto, la competizione alza il livello, è quello che volevamo. Anche sulla costruzione della rosa si può migliorare ma non è assolutamente una critica alla società".