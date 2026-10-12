Cambio in lista Uefa per il Napoli: Allegri inserisce Giovane, out Favasuli

VILA-REAL (SPAGNA) - Importante modifica nella lista Uefa per il Napoli. L'allenatore degli azzurri, Massimiliano Allegri, ha infatti inserito e convocato Giovane per la trasferta spagnola contro il Villarreal, all''Estadio de la Ceramica', valido per la seconda giornata della fase a campionato di Champions League. L'attaccante brasiliano, ex Hellas Verona, prende il posto dell'infortunato Costantino Favasuli, che aveva riportato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra nel corso di Armenia-Italia di Under 21 dello scorso 1° ottobre. Secondo il regolamento Uefa infatti, ai club che partecipano alla massima competizione continentale per club è concessa la modifica delle liste per sostituire uno o più calciatori infortunati. Il club azzurro dovrebbe poi reinserire l'ex Catanzaro in lista - una volta completato il percorso di recupero - prima della trasferta di Manchester, contro il City di Enzo Maresca, in programma il 24 novembre.