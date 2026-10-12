Il Napoli fermato dai... moscerini: che invasione prima del match con il Villarreal

Dopo l'ultima vittoria contro il Frosinone in campionato, il Napoli è già chiamato a concentrarsi sul prossimo appuntamento europeo: domani sera è in programma la sfida di Champions League contro il Villarreal . In vista della partita, Massimiliano Allegri aveva previsto per questo pomeriggio una seduta di allenamento a Castel Volturno , con l'obiettivo di preparare gli ultimi dettagli in vista del match.

Napoli fermato dai... moscerini: invasione a Castel Volturno alla vigilia del match con il Villarreal

La sessione, tuttavia, è stata condizionata da un imprevisto piuttosto insolito. Come riportato da Sky Sport, il campo di allenamento del Napoli è stato interessato da una vera e propria invasione di moscerini, che ha complicato lo svolgimento delle esercitazioni previste. La presenza degli insetti ha reso più difficili le attività sul campo, interferendo con il normale lavoro della squadra.

Il cammino del Napoli in Champions League

Come detto, il Napoli affronterò la squadra spagnola nella seconda giornata della fase campionato della Champions League: al momento il club partenopeo è fermo a zero punti nella classifica generale dopo aver perso 1-0 in casa contro l'Arsenal.