Allegri verso il Villarreal: "Sempre difficile giocarci contro. McTominay? Non ho ancora scelto i titolari". Poi l'elogio di Rafa Marin a De Bruyne

Il Villarreal è l'avversario che il Napoli di Massimiliano Allegri dovrà affrontare nella trasferta all'Estadio de la Ceramica, per la seconda gara della Fase a giorni della Champions League. Dopo la sconfitta all'esordio nella competizione contro l'Arsenal al Maradona, gli azzurri in cerca della prima vittoria in Europa in una partita che non sarà sicuramente facile da giocare. L'obiettivo per l'allenatore azzurro è fare tre punti schierando la migliore formazione disponibile, nonostante i tanti infortuni e i dubbi sugli 11 titolari: "Dobbiamo cercare di fare punti perchè è la seconda partita di Champions, non sarà facile perchè il Villarreal è una squadra sempre difficile contro cui giocare e lo ha dimostrato anche contro il Real Madrid, e diciamo che si è rimessa in ordine. E poi ogni gara in Champions è sempre difficile". Sul ritorno alla difesa a 3 con il Frosinone ha detto: "Io vado molto controcorrente: parlare di moduli è una cosa riduttiva, sono discorsi da bar più che da campo, ma non è che bisogna essere tutti d’accordo. Io dico che ho una rosa fatta di ottimi giocatori e abbiamo dei giocatori che stanno rientrando dagli infortuni. Ci sarà bisogno di un po’ di tempo ancora e bisognerà essere fortunati nel gestire e cambiare i giocatori, soprattutto per dare loro la possibilità di riprendere una condizione ottimale. Già da mercoledì avremo di nuovo in squadra Anguissa, Olivera, Alisson, e piano piano con un po’ di pazienza ci rimetteremo in ordine. Se una 'formazione base' ce l’ho in mente o proseguirò con queste rotazioni, anche per le tante soluzioni che ci sono? Quello che vale oggi non vale domani nel calcio, poi a me le cose abitudinarie danno un po’ fastidio: mi diverto di più cambiando un po’ i giocatori, poi dipende da chi ho a disposizione. Anche a seconda delle caratteristiche dei giocatori, cercherò di mettere in campo la formazione migliore, ma soprattutto mettere i giocatori in campo nelle loro posizioni a seconda delle loro caratteristiche". Sulla possibilità di rivedere McTominay titolare, Allegri ha spiegato: "È possibile ma non ho ancora ben deciso quello che sarà l’undici che scenderà in campo: sabato hanno giocato giocatori che erano fermi da tanto e domani mattina vedrò come stanno e cercherò di immaginare come sarà la partita e i cambi. Insieme con De Bruyne? Credo che i giocatori bravi devono giocare insieme, poi dipende anche dai momenti. McTominay è due mesi che non gioca, De Bruyne è arrivato il 5 agosto e sta trovando una buona condizione però non è che esiste il 'sempre', è troppo riduttivo".