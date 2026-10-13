Soulé, Dybala e Malen contro Vinicius, Bellingham e Mbappé: la Roma aspetta il Real Madrid

Trasformare la sudditanza in abbondanza, la prudenza in tracotanza. Di gioco, di idee e di classe, senza mettersi lì col bilancino a pesare il valore di una partita comunque storica. Gasperini non tarperà le ali della Roma né risparmierà la qualità che ha a disposizione pensando a quanto sia forte il Real Madrid dell’ex Mourinho . Questo momento di entusiasmo, che il pari di Como in inferiorità numerica ha ulteriormente celebrato, Gasp vuole cavalcarlo, salendo sull’onda emotivamente alta che l’Olimpico domani sera saprà generare. Bellingham, Vinicius e Mbappé , senza dimenticare Güler, Valverde, Brahim Diaz e compagnia cantante, formano un’armata calcistica che la Roma combatterà con le proprie armi tattiche e tecniche , senza snaturarsi. «Ammiro Gasperini perché non cambia a seconda dell’avversario», ha detto Fabregas sabato pomeriggio, alla vigilia dello scontro diretto.

Gasperini e il precedente con il Real Madrid

Modificare i propri concetti per gli altri non è nel Dna di un tecnico che l’ultima volta al cospetto dei blancos, il 10 dicembre 2024, se l’è giocata a viso aperto. Il risultato? La sua Atalanta ha perso, dando però vita a uno spettacolo di calcio. Il Madrid di Ancelotti vinse 3-2 una partita che la Dea avrebbe potuto anche vincere 4-3 per quanto ha creato. Pasalic, De Ketelaere e Lookman, più Samardzic, Retegui e Zaniolo: Gian Piero li schierò tutti, chi dall’inizio chi in corsa, mettendo spesso alle corde un avversario decisamente più quotato. In Europa ha capito ormai da anni che chi specula sul risultato fa una brutta fine contro certi mostri. E che giocare come si fa in Italia, cioè aggredendo, costruendo, avanzando e colpendo a ripetizione fino a ricercare il ko tecnico, è il modo migliore per non essere schiacciati. Anche per questo motivo Gasperini sta pensando di schierare Soulé, Dybala e Malen nella notte di gala.