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Dove vedere Villarreal-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

La squadra di Massimiliano Allegri sfida l'undici allenato da Iñigo Perez nella seconda giornata della League Phase di Champions: le probabili formazioni
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3 min

Pubblicato il 13.10.2026, 09:24

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Dopo aver ritrovato la vittoria in Serie A, il Napoli di Massimiliano Allegri si rituffa in Champions League per sfidare il Villarreal di Iñigo Perez, in occasione della seconda giornata della fase campionato. Azzurri a secco di punti dopo i primi 90 minuti, giocati contro l'Arsenal di Mikel Arteta, mentre gli spagnoli hanno perso 3-2 in casa del Borussia Dortmund lo scorso 8 settembre.

Villarreal-Napoli, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio della Ceramica", teatro del confronto tra Villarreal e Napoli. Direzione di gara affidata al tedesco Daniel Siebert.

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Dove vedere Villarreal-Napoli in diretta tv

Villarreal-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Villarreal-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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