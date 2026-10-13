Dove vedere Villarreal-Napoli in tv? Sky o Prime Video, orario

Villarreal-Napoli, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, martedì 13 ottobre, alle ore 21 allo "Stadio della Ceramica", teatro del confronto tra Villarreal e Napoli. Direzione di gara affidata al tedesco Daniel Siebert.

Dove vedere Villarreal-Napoli in diretta tv

Villarreal-Napoli sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport 253 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Villarreal-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.