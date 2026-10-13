Dove vedere Inter-Bruges in tv? Sky o Prime Video, orario
In occasione della seconda giornata della League Phase di Champions, l'Inter di Cristian Chivu ospita il Bruges di Leko dinanzi al pubblico di San Siro, pronto a riabbracciare lo svizzero Yann Sommer, grande ex di serata. In Europa, Lautaro e compagni hanno aperto il loro percorso con un ko a Madrid contro il Real di José Mourinho, caratterizzato dai pesanti errori di Jones e Josep Martinez. I belgi, dal canto loro, sono caduti tra le mura amiche contro l'Aston Villa di Unai Emery (3-2 per gli inglesi).
Inter-Bruges, l'orario
Inter e Bruges si affrontano allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro a partire dalle ore 21 di oggi, martedì 13 ottobre. A dirigere l'incontro sarà il norvegese Rohit Saggi.
Dove vedere Inter-Bruges in diretta tv
Inter-Bruges sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inter-Bruges, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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