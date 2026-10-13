Chivu: "Bastoni ha subito ingiustizie, è un patrimonio italiano"

Dove vedere Inter-Bruges in tv? Sky o Prime Video, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida di Champions League che vedrà protagonisti i campioni d'Italia in carica: le probabili scelte di Chivu e Leko
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 13.10.2026, 09:44

Champions LeagueInterBruges

1 / 2

Successiva

In occasione della seconda giornata della League Phase di Champions, l'Inter di Cristian Chivu ospita il Bruges di Leko dinanzi al pubblico di San Siro, pronto a riabbracciare lo svizzero Yann Sommer, grande ex di serata. In Europa, Lautaro e compagni hanno aperto il loro percorso con un ko a Madrid contro il Real di José Mourinho, caratterizzato dai pesanti errori di Jones e Josep Martinez. I belgi, dal canto loro, sono caduti tra le mura amiche contro l'Aston Villa di Unai Emery (3-2 per gli inglesi).

Inter-Bruges, l'orario

Inter e Bruges si affrontano allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro a partire dalle ore 21 di oggi, martedì 13 ottobre. A dirigere l'incontro sarà il norvegese Rohit Saggi.

Le rose più costose del mondo: Inter dopo altre quattro italiane, Roma dietro al Como
Guarda la gallery

Dove vedere Inter-Bruges in diretta tv

Inter-Bruges sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Bruges, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la sfida di Champions anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS