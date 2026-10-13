Davide Ancelotti ritrova i suoi "brasiliani": il Lilla sfida l’Arsenal in Champions

Filo diretto tra Lilla e Arsenal e non solo perché il club francese è a un’ora e mezza di treno da Londra e quindi è la trasferta più conveniente. Il grande tema, ovviamente, è il ritorno di Olivier Giroud , che ancora segna a quarant’anni suonati e che ha scritto alcune delle pagine più importanti nella storia dei Gunners («per lui sarà una partita speciale, è sempre super motivato» spiega Davide Ancelotti ). Ma anche il legame tra Ancelotti e i brasiliani dell’Arsenal , Bruno Guimaraes e Gabriel, costruito nello staff del padre durante il mondiale («c’è grande affetto» conferma Ancelotti).

Lilla, tra Champions e Ligue 1. Davide Ancelotti: "Il cammino è ancora lungo"

L’avvio del Lilla in Champions è stato difficile, sconfitto in caso dal Betis per 3-2, in una gara contrassegnats dal cartellino rosso per Ethan Mbappe, fratellino focoso di Kylian (stasera squalificato). «In campionato i risultati stanno arrivando, siamo in un processo di conoscenza reciproca e della nostra identità - afferma Ancelotti a Sky - In Champions purtroppo siamo partiti con una sconfitta, ma il cammino è ancora lungo».

Arsenal, Arteta senza Hincapié e Zubimendi: "Non è certo ideale perdere giocatori così"

Sull’altro fronte invece Mikel Arteta si presenta con il broncio. Piero Hincapié e Martin Zubimendi si sono incrediblmente infortunati entrambi nella sgambata post-partita sabato dopo la vittoria casalinga contro il Leeds. «Non è certo ideale, perdere giocatori così - afferma Arteta - Però l’unico modo per essere sicuri di non subire infortuni è non allenarsi. E se non ti alleni non hai il ritmo partita. Cosa posso farci?».

Niente riposo. Infortuni che affossano un po’ i piani di turnover contro il Lilla. Hincapie avrebbe con ogni probabilità fatto rifiatare Calafiori a sinistra, mentre Zubimendi si sarebbe giocato il posto da titolare con Bruno Guimaraes. La questione. Intanto Arteta cerca di smorzare sul nascere un possibile caso-Eze. Il fantasista quest’anno sta giocando poco. «Come tutti gli altri bisogna guadagnarsi il diritto di giocare in partita durante gli allenamenti - afferma - Chiunque non è contento è libero di venire a parlarmi quando vuole». L’impressione in ogni caso è che Eze verrà preferito a Madueke.