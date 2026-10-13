Mourinho e quella cena del 2021 con l'inno di Conidi che ha cambiato la storia della Roma
Quando José Mourinho arriva alla Roma, nell’estate del 2021, per settimane tutti i cronisti sono alla ricerca di una sola informazione: «Dove andrà a vivere?». Uscivano indiscrezioni continue. Mou, che se ne stava serenamente in un hotel del centro, veniva dato, nell’ordine: in una villa di Casal Palocco; nel vecchio ufficio di Totti alle torri dell’Eur; nell’ex casa di Pastore a due passi dal teatro Marcello; accanto all’appartamento della figlia di Claudio Ranieri in zona piazza Navona. Nessuno si avvicina alla verità: Mourinho decide di andare ad abitare in un appartamento ai Parioli di proprietà di Alberto Aquilani. Una casa resa nota da un video de Le Iene in cui l’attuale allenatore del Sassuolo era vittima di uno scherzo dell’ex moglie, Michela Quattrociocche. Mou ci abita un anno, poi decide di spostarsi in albergo, a due passi dal Vaticano. Rispetto a Gasperini José vive poco la città. Ma quel poco gli basta a diventare un idolo assoluto. Frequenta pochi locali, spesso invita gli amici nel ristorante dell’hotel, quando cammina per la città è spesso notte. Mourinho arriva a Roma come uno straniero, uno che conosce la Capitale da turista e da avversario, e finisce per parlare di «casa mia, la mia gente, il mio popolo». Nel 2021 dice che vivere in centro gli permette di capire quanto Roma sia speciale, quando se ne va, in lacrime, da Trigoria, saluta tutti senza avere la possibilità di dire arrivederci a quella gente e quel popolo che lo hanno amato senza riserve. Roma per lui, non è più il Colosseo visto dal finestrino, ma il quartiere, le abitudini, la quotidianità. È anche il momento in cui Mourinho smette progressivamente di essere soltanto «quello che è arrivato a Roma» e diventa un abitante. Un romano a modo suo, come sempre.
Mourinho e il legame con Roma
Mou, d’altronde, ha costruito il proprio personaggio anche attraverso le città. Londra, Madrid, Milano, Porto, Istanbul, Lisbona. Ogni luogo è diventato una parte della sua storia. Roma, però, gli offre qualcosa di diverso: una città nella quale il calcio non è semplicemente una delle cose che accadono, ma è uno dei modi attraverso cui la città racconta se stessa. Ha una caratteristica particolare, tutta sua: riesce a mettere la Storia maiuscola e la vita quotidiana sullo stesso marciapiede. Puoi passare davanti al Colosseo e, pochi minuti dopo, discutere di una formazione al bar. Puoi guardare San Pietro e, nello stesso momento, sentire qualcuno discutere di un rigore. Mourinho questo rapporto lo capisce presto. Nel maggio 2022, dopo la qualificazione alla finale di Conference League, racconta che ricorderà per sempre la gente per strada con le bandiere. Dice che Roma è una città giallorossa e che lo si sente perfino vivendo ai Parioli. L’elite. All’inizio Mourinho osserva la città, quindi. Poi comincia a riconoscerla. E a sentirsene parte. Molto, Hungaria, Aroma: sono alcuni dei posti in cui Mou si fa vedere. Da solo o in compagnia. Poche le cene di gruppo, ma una rimane nella storia.
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