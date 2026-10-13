Mourinho e quella cena del 2021 con l'inno di Conidi che ha cambiato la storia della Roma

Quando José Mourinho arriva alla Roma, nell’estate del 2021, per settimane tutti i cronisti sono alla ricerca di una sola informazione: «Dove andrà a vivere?». Uscivano indiscrezioni continue. Mou, che se ne stava serenamente in un hotel del centro, veniva dato, nell’ordine: in una villa di Casal Palocco; nel vecchio ufficio di Totti alle torri dell’Eur; nell’ex casa di Pastore a due passi dal teatro Marcello; accanto all’appartamento della figlia di Claudio Ranieri in zona piazza Navona. Nessuno si avvicina alla verità: Mourinho decide di andare ad abitare in un appartamento ai Parioli di proprietà di Alberto Aquilani. Una casa resa nota da un video de Le Iene in cui l’attuale allenatore del Sassuolo era vittima di uno scherzo dell’ex moglie, Michela Quattrociocche. Mou ci abita un anno, poi decide di spostarsi in albergo, a due passi dal Vaticano. Rispetto a Gasperini José vive poco la città. Ma quel poco gli basta a diventare un idolo assoluto. Frequenta pochi locali, spesso invita gli amici nel ristorante dell’hotel, quando cammina per la città è spesso notte. Mourinho arriva a Roma come uno straniero, uno che conosce la Capitale da turista e da avversario, e finisce per parlare di «casa mia, la mia gente, il mio popolo». Nel 2021 dice che vivere in centro gli permette di capire quanto Roma sia speciale, quando se ne va, in lacrime, da Trigoria, saluta tutti senza avere la possibilità di dire arrivederci a quella gente e quel popolo che lo hanno amato senza riserve. Roma per lui, non è più il Colosseo visto dal finestrino, ma il quartiere, le abitudini, la quotidianità. È anche il momento in cui Mourinho smette progressivamente di essere soltanto «quello che è arrivato a Roma» e diventa un abitante. Un romano a modo suo, come sempre.