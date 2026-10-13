Il ritorno del Re: alle 17.15 Mourinho atterra a Roma, poi 24 ore di fuoco. Ma non saranno solo ricordi
Il viale dei Gladiatori, quello che amava vedere colorato di giallorosso prima delle partite della Roma, come ha ricordato anche nell’intervista al nostro canale YouTube, oggi José Mourinho lo vedrà vuoto. Lo percorrerà poco prima delle 18 e della sua conferenza stampa, in quella sala che tante volte è stata la sua. Domani, però, in teoria, i percorsi saranno separati: da lì passa la Roma, la squadra ospite scende giù da Monte Mario e fa un altro percorso. Poco male: Mourinho, quando metterà piede nell’Olimpico pieno, riceverà l’omaggio che merita. Senza nulla togliere a Gasperini e ai giocatori - il tifo sarà infernale - ci sarà un omaggio all’unico allenatore, va detto e ricordato, che dal 2008 ha aperto la bacheca di Trigoria. Un solo trofeo, per ora, in 18 anni: c’è la sua firma. Ma Mou non sarà salutato con amore solo per questo: ha portato la Roma a vivere emozioni assolute, l’Olimpico come lo conosciamo oggi è figlio anche della sua epoca. E questo ogni romanista vero glielo riconosce.
Mourinho a Roma, le sue 24 ore minuto per minuto
Mourinho e il Real arriveranno a Roma in charter Iberia alle 17.15 a Fiumicino. Poi la conferenza stampa alle 18 e subito il rientro in hotel. No allenamento - fatto a Madrid -, no walkaround. Mou e la squadra alloggeranno in un hotel Astoria a Monte Mario: non è un segreto, Roma sa essere un piccolo paese quando vuole, non si parla di altro in tante radio da giorni. La squadra è ovviamente blindata, ma ci saranno telecamere ed è molto probabile la presenza di qualche tifoso. Cena alle 20. Poi a letto.
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