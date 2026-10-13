Gasperini: "Giusto l'amore dei romanisti per Mourinho. Gli ruberei la capacità di farsi comprare i campioni"

Sembra che non veda l'ora che passino queste trentasei ore. Gian Piero Gasperini, a Trigoria alla vigilia della partita di Champions contro il Real Madrid, ammette che un po' di stanchezza dopo Como c'è ma ammette anche che certe gare, certe notti, ti fanno venir voglia solo di giocare: "Per noi è un buon momento, abbiamo voglia di misurarci con una delle squadre migliori d'Europa anche se ha bisogno di un po' di rodaggio forse. Hanno battuto l' Inter e hanno grandi risorse e non è solo prestigio: la partita di domani vale anche per classifica".

Il Real Madrid, in questo momento, che metro di paragone rappresenta? "Il Real oggi non è un metro di paragone per quello che rappresenta nel mondo, ma sul campo sì, vogliamo misurarci con loro che possono vincere ogni tipo di partita. Abbiamo giocato con Inter e Como, tra le migliori in Italia, e il nostro obiettivo è capire quanto possiamo essere competitivi. Non ci vogliamo snaturare anche perché non è la prima squadra competitiva che incontriamo. A loro basta poco per creare situazioni pericolose e fare gol, ma non credo, ripeto, che la Roma debba snaturare le proprie caratteristiche".

Gasperini-Mourinho, tutte le parole dell'allenatore della Roma

Ovviamente molte domande, all'interno della stracolma sala stampa di Trigoria, sono state su Mourinho: "È giusto che ci sia questo omaggio a Mourinho, c'è stato un amore importante per lui e merita tutto il riconoscimento possibile. Queste sono cose che ognuno sente e non si possono fermare. Quando inzierà la partita, però, la gente romanista tiferà solo per la sua squadra". E quindi, altra domanda, che Roma era quella di ieri, allenata dal portoghese, rispetto a quella di oggi? "La proprietà era appena arrivata, c'erano entusiasmo e dispendio. Questa è una squadra è tosta, siamo arrivati in Champions che non è un trofeo ma regala risorse importanti per migliorarci. E questo a volte viene dimenticato".

A fine partita chiederà Endrick? Gasp sorride: "No, al momento il mercato di gennaio non è nei nostri pensieri. Pensiamo solo alla partita di domani, un evento che qui manca da tanti anni". Cosa prenderebbe a Mourinho? La domanda è secca, Gasperini risponde col sorriso: "Parlano i risultati per lui, è uno dei più vincenti, gli ruberei l'empatia e la capacità di far spendere i soldi ai club e farsi comprare giocatori straordinari". Accanto a lui anche Malen accenna un sorriso.

Dove può arrivare la Roma in Champions

Sul percorso della Roma e, in generale, del calcio italiano, Gasperini spiega: "L'Atalanta è andata avanti in Champions senza poterla vincere, ma ha vinto l'Europa League. Il calcio italiano non si può permettere di lanciare proclami o vincere la Champions, ognuno deve far crescere il proprio orticello per bene, ma il percorso è ancora lungo". Per giocarsi domani la partita contro il Real Madrid Gasp annuncia che "Koulierakis è in gruppo, per Cristante ci vuole ancora un po'. La partita di Como è stata un po' dispendiosa, ma abbiamo un bel morale per affrontare questo tipo di partita così affascinante".